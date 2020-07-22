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Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 16:14,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Pendik TEM Otoyolu'nda kaza

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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda, kamyonun bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik oluştu. 

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halindeki 28 K 5817 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere, ardından da Kurtköy sapağındaki yön tabelasına çarparak durabildi.

Sürücü, yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika haberi: Pendik TEM Otoyolunda kaza

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