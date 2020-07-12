Son dakika haberi: Pençe- Kaplan operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe - Kaplan operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 terörist SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK’lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi" denildi.
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