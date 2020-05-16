Son dakika haberi... Paralar havada uçuşmuş! Mesaj: Ballı iş yani

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede MNG Jet’in Ticaret Müdürü Okan Kösemen (48), pilotlar Bahri Kutlu Sömek (51), Noyan Pasin (52), Özgü Bilge Bayram (51), Serhat Kahvecioğlu (49) tutuklu, hostesler Nesrin A. (30) ve Serpil K. (44) ise tutuksuz yer buldu. Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’u taşıyan uçağın 30 Aralık 2019’da saat 05.21’de Atatürk Havalimanı’na indiği belirtilen iddianamede, Ghosn’un saklanarak Osaka Havalimanı’na kaçak olarak geçiş yaptığı, İstanbul’a büyük bir müzik kutusu içerisinde yine kaçak olarak getirildiği ifade edildi. Carlos Ghosn, bu müzik kutusuna girerek Osaka’dan İstanbul’a kadar uçmuştu.

WHATSAPP MESAJLARI

Telefonu incelenen sanık Noyan Pasin’in uçuşların her aşamasında Kösemen’e WhatsApp’tan bilgi verdiği belirlendi. Sanık Nesrin A.’nın, 30 Aralık 2019’da Özgür Kaplan’la görüştüğü, Kösemen ile gizli bir yolcuyu götürdüklerini ifade ettiğini ve söz konusu şahsın Nicolas Mezsaroz olduğunun ifade edildiği aktarıldı. Nesrin A.’nın yazışmasında Mezsaroz’un Kösemen’e bir şeyler verdiğini, polislere uçaktan başka yolcu olduğunu söylemediklerini mesaj yoluyla yazdığı belirtildi.

Yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya kalan Ghosn, Kasım 2018’de tutuklanmış, sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Ghosn, Mart 2019’da ev hapsine alınmıştı.

‘EMANET ARKADA KALSIN’

Kösemen’in telefonunda ise Bahri Kutlu Sömek ile yaptığı görüşmede Sömek’in yolcuların uçağa geldiği ve bagaj bekledikleri bilgisini verdiği kaydedildi. Kösemen’in de bu mesaja gülücük emojisi “:))” yaparak “Emanet arkada kalsın inişte ben uçağı karşılayacağım” diye karşılık verdiği aktarıldı. Kösemen’in Vaner Usa’ya Beyrut’a iş için gideceğini söylediği ve ardından da “Ballı iş yani:))” mesajını attığı 19 sayfalık iddianamede yer aldı

BİNLERCE EURO VE DOLAR

Kösemen’in banka hesabının incelendiğinde 16 Ekim 2019 ile 26 Aralık 2019 tarihleri arasında, 11 ayrı nakit işlemde toplam 216 bin 800 Euro ve 66 bin 990 dolar nakit para girişi yapıldığı tespit edildi. Kösemen bu, paranın uçuşlardan kaynaklanan primler olduğunu, fakat bu primlerin çalıştığı şirket tarafından verilmediğini, aracı olan firmalar tarafından kendisine gönderildiğini iddia etti.

İddianamede Ghosn’un Türkiye’ye kaçak sokulduğu ve aynı yollarla Beyrut’a götürüldüğü, sanıkların bunun karşılığında da yüklü miktarda menfaat temin ettiği aktarıldı. Hostes Serpil K. ve Nesrin A. hakkında “Suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Serhat Kahvecioğlu, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Noyan Pasin’in “Göçmen kaçakçılığı”ndan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamenin ilk duruşması, 3 Temmuz’da görülecek.

iŞİN İÇİNDE CIA VAR DEDİ

MNG Jet’in Ticaret Müdürü Okan Kösemen ifadesinde Nicholas Meszaros isimli şahısla normal bir uçuş için anlaştığını, fakat Meszaros’un uçuş sırasında kendisini arayarak Carlos Ghosn’u kaçırdıklarını söylediğini iddia etti. Kösemen’in ifadesinde “Bunu öğrenince çok kızdım. Anlaşmamızda böyle bir şahsın kaçırılmasının söz konusu olmadığını söyledim. Kendisi bana bu işin içinde CIA ve gizli örgütlerin olduğunu söyledi. Böyle bir olaya iştirak etmek istemediğimi söylediğimde beni ailem ve çocuklarımla tehdit ettiler” dediği belirtildi.