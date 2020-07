Son dakika haberi: Ozan Güven beni böyle dövdü... İşte vahşetin portresi

Son dakika haberler... Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde, Ozan Güven’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından yargılanmasını istedi. Dilekçeye göre, Bulutsuz ve Güven 12 Haziran’da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Bulutsuz’un eski erkek arkadaşından konu açılınca, iddiaya göre Güven, herkesin önünde hakaret etti. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz konuyu kapattı. İkiliyi Güven’in şoförü eve bıraktı.

‘KAFAMI DUVARA VURDU’

Bulutsuz şikâyet dilekçesinde şöyle konuştu: “Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Birçok bölgeden yaralandım. Elimde su şişesi ile beklerken ‘Bana biraz su ver’ dedim. Elindeki suyu kafamdan aşağıya dökerek, ‘Al sana su’ dedi. Evden çıkmama izin vermeyerek ‘Hiçbir yere gidemezsin. Sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim’ dedi. Cep telefonumu elimden alarak cebine koydu. Beni evde alıkoyduğu için büyük uğraşlarla ayakkabılarım olmadan evden çıktım. Şoförü arkadaşımın evine bıraktı.”

‘SENİ REZİL EDECEĞİM’

Ozan Güven de savcılığa ifade vererek eski sevgilisi hakkında şikâyetçi oldu. Güven ifadesinde, Bulutsuz’un arkadaşlarının evinde muhabbet ederken lafı eski sevgilisine getirdiğine değinerek yaşananları şöyle anlattı: “‘Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz. Nasıl seviştiğinizi de anlat bari...’ dedim. İddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Eve gittik. Deniz iğneleyici laflar sokmaya başladı. Deniz’e, ‘Bak yapma, üzerime gelme’ dedim. Yatağa gittiğimde uyumuyordu. Yorgana tekme atmasıyla abajur yere düştü. Sapı Deniz’in elinde kaldı. Deniz’in elindeki sapı tutarak, ‘Ver ne yapıyorsun’ dedim. Deniz bana ‘Vuruyorsun’ dedi. Abajurun sapını çekiştirirken Deniz’in çenesine çarptı. Bana ‘Seni Türkiye’ye rezil edeceğim, ‘kadın döven adam’ diye söyleyeceğim’ dedi. Bana vurmaya başladı. Yüzümden yaralandım. Şoförümden Deniz’i götürmesini istedim. Öldürmekle tehdit ederek gitmesine engel olmadım. Kasten darp etmedim, sinkaflı sözler söylemedim. Telefonunu gasp etmedim. Bir gün sonra ben ateşim çıktığı için hastaneye gittiğimde doktor darp izlerini görünce darp raporu tuttu.”

TIPKI CAN MANAY GİBİ

Sosyal medyada Ozan Güven, ‘Fi’ dizisinde canlandırdığı psikiyatr Can Manay karakterine benzetildi. Can Manay, hem üniversitede psikoloji dersleri vermekte hem de kendi televizyon programında terapi yapan bir karakterdi. Karakter, hayatının kadınına sahip olabilmek için kadına şiddet dahil her türlü kötülüğü yapabiliyordu. Twitter’da “Dizideki karakterine uygun bir rol sergilemiş, kibarlığı değil kabalığı seçmiş” yorumları yapıldı.

YALNIZ DEĞİLSİN DENİZ

Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddetin fotoğrafları ve ifadesinin ortaya çıkmasından sonra birçok ünlü isim, oyuncuya tepki gösterdi.

Hadise Açıkgöz: Türkiye’de her gün kadınlar şiddete uğruyor. Bıçakla, kurşunla ölen, balkondan atılan kaç kadının daha ölümüne şahit olacağız? Hayatınızda ne yaşadıysanız, sorununuz neyse önce çözün, ondan sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başlayın! Kadınlar sizin sorunlarınızın ilacı ya da egonuzu tatmin edecek oyuncağınız değil. Bu tarz erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var: Eziksiniz.

Sıla: Ben faili tanıyorum. Koşulsuz şartsız yanındayım.

Berrak Tüzünataç: Fotoğrafını gördüm Deniz, kalbim parçalandı. Ne yaşanmış olursa olsun, şiddeti aklayamaz, şiddetin bahanesi olamaz. Sana ve varlığına saldırılan her kadına, her zaman elimden geldiğince yalnız olmadığını hatırlatmaya çalışacağım. Yalnız değilsin, yalnız değiliz.

Birce Akalay: Kadın’a şiddet asla onaylanamaz. Hele ki bildiğimiz, gördüğümüz, bizzat yaşadığımız onca acıdan sonra. Bugün yıllardır tanıdığım ve benimle aynı düşüncelerde olduğundan emin olduğum arkadaşım Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan son derece üzgünüm. Tek söyleyebileceğim şaşkın ve herkes için sonsuz üzgün olduğumdur.

Bige Önal: Şu görüntüden sonra ‘Şiddete asıl ben uğradım’ diye açıklama yapamazsınız.

Hazal Kaya: Ne yazacağımı bilemiyorum. 1 saatten fazla fiziksel ve duygusal şiddet uygulamak nedir aklım almıyor. Umarım çabucak iyileşirsin Deniz. Çok üzgünüm. Ne zannediyosunuz mesela bu kadın, çocuk, hayvan döven, öldürenlerin 3 kolu 5 bacağı mı var? Toplumdan soyutlanmış psikopatlar mı? Asla! Çoğu çevresinden saygı, sevgi, takdir gören birileri... Önümüzdeki örnekte olduğu gibi.

Nedim Saban: Ozan Güven olayında meslektaşlarımızın genel olarak sessiz kalmasının sebebi arkadaş kollamaktan öte güçlüden korkma sendromu, boykot korkusu. ‘Star’ diye adlandırılan oyuncular, cast aşamasında yapımcılar kadar söz sahibi çünkü. Oysa dost acı söylese Ozan için daha etkili olur.