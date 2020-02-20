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DHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 01:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi

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Son dakika haberi: Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi

Üsküdar Altunizade’de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural’a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural’ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar’daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural’ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.

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