Son dakika haberi: Otobüste koronavirüs paniği! Muavini alnından öpüp 50 lira bahşiş vermiş...

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İstanbul'da 2 gün önce Kovid-19 testi yaptıran ve sonucu çıkmadan bugün Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yolda kendisini arayan kişiden testinin pozitif çıktığını öğrendi. Süreyya Ç. durumu muavine bildirince otobüs şoförü de yaşlı kadını otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaşlı kadın burada karantinaya alındı.

OTOBÜSTEKİLERE BOLU'DA KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsündeki bir kadının koronavirüs olduğu öğrenildikten sonra Bolu'da durdurulan otobüsteki diğer yolcular, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Otobüste bulunan 5'i çocuk 27 yolcu ile 3 personele, araçtan sırayla indirilip koronavirüs testi yapıldı. Otobüstekiler, daha sonra yollarına devam etti. Yapılan testlerin sonuçlarının yolcuların bulundukları illerdeki Sağlık Müdürlüklerine bildirileceği öğrenildi. Otobüsün Diyarbakır'a giderken, Elazığ, Adana, Şanlıurfa'da da yolcu indireceği belirtildi.

MUAVİNİ ALNINDAN ÖPÜP, 50 TL VERMİŞ...

Otobüsün muavini Zafer Demir, koronavirüs pozitif olduğunu öğrendikten sonra yaşlı kadını Sakarya'da hastaneye bıraktıklarını ifade ederek, kadının kendisini alnından öptüğünü ve 50 TL bahşiş verdiğini söyledi. Demir, olayı şöyle anlattı:

"Teması oldu bana. Çantasını alırken yardımcı oldum. Kendisine hürmet gösterince kanı kaynadı. Telefonuyla oğluyla falan konuştum. 2 tane çocuğum var. Onlar için korkuyorum. Çünkü temas halindeydim. Eldiven yoktu. Maske yoktu. Aracı temizlemiştim. O yüzden unuttum maske ve eldiven takmayı. Onu hastaneye bıraktık. Teyzeye valizlerini falan aldığım için beni oğlu gibi gördü heralde 50 TL harçlık verdi, alnımdan da öptü. Allah yardımcısı olsun. Ona Rabbim inşallah şifa verir."

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: BİZE 'BOLU'YA GİDİN ORADA TESTİNİZİ ALACAKLAR' DEDİLER

​Otobüs şoförü Şafi Güzel ise, "İstanbul'dan bindi. Sapanca gişelerinde doktor telefon açtı. 'Sizin yolcunun testi pozitif çıkmış. En yakın hastaneye gitmeniz lazım' dedi. Biz de Sakarya Eğitim Araştırma'ya gittik. Kadını indirdiler. 'Siz gidin en yakın yerde test olmanız lazım' dediler. Sonra telefon açtılar ve 'Bolu'ya girin orada testlerini alacaklar' dediler" diye konuştu.