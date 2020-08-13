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Haber Giriş: 13.08.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklama: HES Kodu istenecektir

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Son dakika haberi: ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklama: HES Kodu istenecektir
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, ''Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir.'' açıklamasında bulundu.

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