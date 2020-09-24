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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Yarın başlıyor… ÖSYM Başkanı duyurdu

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Son dakika haberi: Yarın başlıyor… ÖSYM Başkanı duyurdu
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerini yarın başlatacaklarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında //ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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