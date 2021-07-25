Son dakika haberi! Osmaniye'de peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 20.57de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5, merkez üssünü ise Düziçi’nin Yarbaşı Mahallesi olarak açıkladı.

BİR DEPREM DAHA

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 23:55'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin derinliği 7.01 km olarak açıklandı.

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