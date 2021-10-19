Son dakika haberi: Osman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ayrıntılar geliyor...
10 büyükelçinin Osman Kavala paylaşımı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tepkilerde bulunmuştu.
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