Son dakika haberi: Osman Kavala Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

Gezi Davası’nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında İstanbul Başsavcılığı’nca "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınarak emniyette işlemleri yapılan Kavala, akşam saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. İfadesinin ardından Osman Kavala savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

BERAAT VE TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın yargılandığı davayı karara bağlamış, aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından beraatlerine karar vermişti.

Sanıkların üzerlerine yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı veren mahkeme heyeti, dosyanın tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmetmişti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapılmış, kamuoyunda "Gezi Olayları" olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında, eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Başsavcılıkça 19 Şubat 2019 tarihinde iddianameyle kamu davası açıldığı hatırlatılmıştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."

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