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Haber Giriş: 05.05.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ordu'da 3.2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi: Ordu'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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