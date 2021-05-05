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Son dakika haberi: Ordu'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 5, 2021
SUDERE-FATSA (ORDU) https://t.co/CPJ98zd0ip
05.05.2021, 16:57:34 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 8.0 km#Kandilli
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