Son dakika haberi: Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun (52) durumu ağırlaştı.

Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

İBRAHİM KALIN: AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’da Döngeloğlu’nun ölümü ile ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:



Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah’tan rahmet, keder -dîde ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Koronavrüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım.







ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

1968'de Tokat Zile'de dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olarak 1986-1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta imam-hatiplik yaptı.

Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazıları ile biliniyordu. Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu.