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Son dakika haberi: Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

#Ömer Çelik#AK Parti MYK#Toplantı
Son dakika haberi: Ömer Çelikten önemli açıklamalar

AK Parti MYK Toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları: 

TERÖRLE MÜCADELE GERİ ADIM YOK

Şundan emin olsunlar, aziz şehitlerinin emanetlerinin hatıraları bizim yanımızda taze. Millet hayatında, devlet hayatında korumaya devam edeceğiz. Terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Teröre hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz.

'TÜRKİYE'DE OSB'Sİ OLMAYAN ŞEHİR KALMAMIŞTIR'

Cumhurbaşkanımızın katıldığı tüm törenler açılışlar, bu yalan siyasetini baştan aşağıya çökertiyor. 2021 yılında sanayi endeksinde görülen artış bu konudaki durumu net ortaya koyuyor. Türkiye'yi dev bir üs haline getirmenin sembollerinden birisi organize sanayilerinin artmış olmasıdır. Yapılan çalışmaları incelediğimiz toplam OSB sayısı 325'e ulaşmıştır. Pandemi sürecine rağmen OSB'lerdeki elektrik kullanım artışı buradaki çalışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye'de OSB'si olmayan şehir kalmamıştır. Türkiye'deki yatırımları parti olarak yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin yatırım açılışından güvenilir olduğu dünyanın her tarafında gözlenen bir durumdur.

'YEŞİL KALKINMA' MESAJI

İnsanlığın geldiği aşamada kapitalizm, çılgın bir şekilde ortaya konulan yarışlar, herhangi bir denge gözetilmediği zaman insanı, dünyayı yok edecek bir sonuç doğurabiliyor. Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği "Yeşil Kalkınma" vizyonunu takip ediyoruz.  Orman varlığımıza dönük artırmaya çalışmalar, Sıfır Atık Projesi gibi birçok çalışma bizzat Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan tarafından yakın bir şekilde takip edilmesi gözetilmektedir. Buradaki yeşil mutabakat, dünyamızı da ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Pandemi döneminde gördük ki insan kendi eliyle doğayı yok ediyor. Bütün bunların gözden geçirilmesi konuların en başında geliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi ağırlıklı olarak uygulanması teşvik edici olacaktır. Cumhurbaşkanımız belirttiler. Demiryolunun ve deniz yolunun ulaşımda yükünün artırılması hedeflenmektedir. Geri dönüşümün güçlendirilmesi, orman ve su kaynakların korunması gibi konuları her alanda teşvik edilecektir. İklim değişikliği meselesi hem yeni bir tehdit olarak değerlendirilip ülkemizde gerekli tedbirler alınacaktır. Her kuşaktan insanımızın her siyasi partinin bu yeşil kalkınma devrimini güçlü bir şekilde sahiplenmesinin önemli olduğunu ifade ediyoruz.



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#Ömer Çelik#AK Parti MYK#Toplantı