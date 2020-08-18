Son dakika haberi: Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:



'BIDEN'IN SÖZLERİ TAM ANLAMIYLA DARBECİLİK'



Sözlerinin aslında siyaset anlamında darbecilik olduğunu bildiği için "darbe ile değil seçimle yapıcam" diye bir kelime kullanıyor. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Eski sömürge zihniyetini yansıyan bir yaklaşımla konuşmuş. Demokratlar uzun süredir ABD'de Rusya'nın seçimlere müğdahale ettiğini dile getirmişlerdi. Şimdi Başkan Trump'a karşı seçim politikası yürütüyorlardı. Rusya'nın seçimlerine müdahaleden konuşanlar çıkmış Türkiye'deki seçimlere müdahale etmekten bahsediyor.



'BUNUN DEVLET ADAMLIĞIYLA İLGİSİ YOK'



Bir ABD Başkanı seçim sonuçlarını kabul etmezse diye orduyu göreve davet ediyor. Kendisi çıkıp Türkiye'deki seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bunun devlet adamlığıyla ilgisi yok. Özellikle Demokrat Parti'nmin bunu bu şekilde göstermesi ABD'nin politik sisteminin değerler açısından ne kadar büyük krizler içerisinde olduğunu gösteriyor. Çıkmış bir NATO müttefiki olan demokrasiyle yönetilen bir ülkeye müdahaleden söz ediyor.



'TÜRKİYE NE SÖMÜRGE ÜLKESİDİR NE DE HERHANGİ BİR DEVLETTİR'



Demokrasiyi korumak için nasıl bedeller ödeyeceğimizi 15 Temmuz darbe girişiminde de gösterdik. Türkiye'de dış müdahale meselesi çok konuşulur. Zaman zaman komple teorisi olduğu söylenir. Ama gördüğünüz gibi dünyada bu müdahalelerin konuşmaların zaman zaman Türkiye için gündeme getirildiği görülüyor. 28 Şubat döneminde bununla ilgili planlamaları olduğu çeşitli belgelerle ortaya çıkmıştır. Unutulmasın ki Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir. Türkiye demokrasi için büyük bedeller ödemiştir.



MUHALEFETE BIDEN TEPKİSİ



Kendi Cumhurbaşkanını eleştiriyor, bu kadar yabancılaşmış benliğinden kopmuş bir zihniyet az görülür. Söyleyeceği tek söz vardı; Türkiye'nin yönetileceğini millet karar verir. "Ama" diye başlayan cümleler kurulmamalı. Dolayısıyla sormaları gereken soru şudur; Bütün bu açıklamalar dünyanın her yerinde ortaya koyulurken siz Erdoğan'ın seçimle ya da başka yollarla değiştireceğiz diye ortaya koyan yetkililerinize karşı ne yaptınız? Buna bir kınama yaptınız mı? Herkes önce kendi evini süpürecek. Sürekli olarak demokratik tavır koymak yerine "ama"lı cümleler kuranlar önce kendi evinin önünü temizleyecek.



'BU OYUN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE OYNANDI'



Biden'ın sözlerinde Kürt vatandaşlarımıza hakaret var. Geçmişte bunu yapmış olabilirler. Ama net ülkemizdeki Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu siyasetin lejyoneri olmaya asla ve asla iyi bakmaz. Bu oyun çok uzun zaman önce oynandı. Kendi çocuklarını savaşa göndermeyenler bu bölgedeki çocukları, Ortadoğu'daki çocukları kendi çıkarları için çeşitli savaşlara sürdüler ve yok ettiler. Şimdi bunu terör örgütleri üzerinden yapıyorlar. Kim PKK-YPG'ye destek veriyorsa Kürt çocukları için sadece cenaze istiyordur. Bir parti demokrasiyi amasız savunuyorsa kimden gelirse gelsin saygı duyarız.





'DARBE MİLLETİMİZİN GÖZÜNDE VATAN HAİNLİĞİDİR'



Türk siyaseti için kazanım olarak görürüz. Ama sırf demokrasiyi savunmak, Cumhurbaşkanımıza saldırdıkları için sürekli olarak amalı cümleler kuranların demokrasiyi savunmak olmadığını iyi biliyoruz. Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir. Bunun başka analizi yoktur. Darbe peşinde koşanların sözleri ordumuza da saldırı ve iftiradır. Eskiden birileri bizim elemanlar diyerek birilerine darbe yaptırıyordu. Türkiye bunları aşmıştır. Şunu herkesin bilmesi gerekir. Kahraman ordumuz demokrasiye bağlıdır. Bir darbe girişimi karşısında Türk ordusunun ne yapacağını görmek isteyenler teröristlere ne yaptığına iyi baksın. Dolayısıyla kimse bu şekilde şu anda Libya'da kahramanca görev yapan, Suriye'de terörle mücadele ederek sınırda terör devleti kurulmasını sağlayan kahraman ordumuzla ilgili böyle iftiralara başvurmasın. Ordumuz ülkemizin hak ve menfaatleri için görevinin başındadır.



'KRİZ DİLENCİLERİ VAR'



Bir takım kriz dilencileri var. Biz kendi tezlerimizi milletimize anlatmaya devam edeceğiz. Bütün dünyada tedarik zincileri dağıtılırken Türkiye bu pandemi sürecini başarıyla yürüttü. Bundan sonrasında da esnafımızın çiftçimizin yanında olmaya devam ederek bu kararlılığımızı sürdüreceğiz.



'YUNANİSTAN VE FRANSA ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA KORSAN ANLAŞMADIR'



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi herhangi bir şekilde Kıbrıs Türklerini temsil etmeye ait bir yapı değildir. Dolayısıyla bu anlaşma korsan bir anlaşmadır. Böyle bir yetkisi yoktur. Rumlar ve Yunanlılar siz Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan burada fiili bir durum oluşturacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O Fransız da bu bölgedeki istikrarı umursamaz. Onlar çıkarlarına bakarlar. Eğer burada barış istikrar istiyorsanız masada görebileceğiniz en güvenilir ortak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fiili durum yaratarak hak ve menfaatlerimizi gasp etmek isteyenlere de verecek tek damla Mavi Vatan suyumuz yoktur. Yunanistan yanlış bir oyun peşinde koşuyor. Hem Türkiye ile müzakere edelim diyor, o sırada gidip Mısır'la korsan anlaşma yapıyor. Fransa'nın körüklemeye çalıştığı şey sizin aleyhinize olur. Türkiye'nin haklılığını gösteren uluslararası yargı kararları. 1977 İngiltere Fransa davası; tamamen Türkiye'nin haklılığını gösteren bir sonuçla bağlanmıştır. 1992 KANADA-FRANSA davası, 2009 Romanya Ukrayna davası, 1985 Libya Malta davası. Bütün bu davalarda bizim kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusundaki tezlerinin haklılığı gözetilmektedir.





