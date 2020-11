Son dakika haberi: Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:



İZMİR DEPREMİ



Diyarbakır annelerine bir kez daha selam gönderiyoruz. Evlatlarına kavuşma sürecini yakından takip ediyoruz. İzmir depremiyle ilgili gündemi yakından takip ediyoruz. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda görevli birim büyük bir koordinasyon şeklinde İzmir'e sahip çıkmaya oluşan yaraları sarmaya beraber olmaya çalıştı. Kurtarma ekiplerinin ne kadar fedakarlıkla çalıştığını gördük. Hiçbirini tek tek sayamıyoruz ama kelime yetmeyecek kadar büyük bir fedakarlık bu. İzmir'deki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için acil müdahale geçiyor. Hane halkına 30 bin liralık eşya yardımı yapılması kararlaştırıldı.



'ERMENİSTAN BARBARLIĞINA DESTEK VEREN ÜLKELERİ KINIYORUZ'



TBMM grubu çalışmaları değerlendirildi. En son Cumhuyrbaşkanımızı Kahramanmaraş ve Kocaeli kongrelerine katıldı. Bu hafta içerisindeki en büyük sevincimiz Azerbaycan'ın Suşa şehrinin işgalden kurtarılmasıdır. 28 yıldır işgal altında kalan bu bölgeler birebir Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan hukuka aykırı bir şekilde buraları işgal etmiştir. Şimdi işgal altındaki topraklar bir bir kurtarılıyor. Suşa Azerbaycan'ın sembol bir şehridir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizden çok sayıda şehit var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ermenistan'ın barbarlığına destek veren ülkeleri de buradan kınıyoruz. Tek dertleri Ermenistan'ın gayri işgaline destek vermek. Ama bu amacına ulaşamayacaklar. Bu ülkelerin başında Fransa geliyor. Maalesef kendi ülkelerindeki yönetememeyi kapatmak için Türkiye karşıtlı bir tavır içine giriyor.



FRANSA'DA POLİS SALDIRGANLIĞI

En son olarak Fransa polisi 10 yaşlarında 3'ü Türk 4 çocuğu ailelerinden alarak sorguladı. Bu çocukların sorgulanmasının nedeni de Peygamberimiz hakkında çirkin paylaşımlara sınıfta yorum yapılması isteniyor. Çocuklara terör sorgulaması yapılıyor. Oradaki barışçıl gösteri yapan vatandaşlarımız terör örgütü muamelesiyle karşı karşıyayken oradaki FETÖ'cüler PKK'lılar kollarını sallayarak geziyor. Dünyanın bir kere daha bu barbarlığa karşı güçlü bir şekilde ses vermesini bekliyoruz. Yarın 10 Kasım, ilk Cumhurbaşkanımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıldönümü. Her bu anmalarda da geçmişte verilen bu mücadelenin geleceğe yürüme irademizi tazelemiş oluyoruz.



BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFA PAYLAŞIMI



MYK gündemini sizlerle paylaştım. Göreve getirme, görevden alma Cumhurbaşkanlığının takdiridir. Bu konuyla ilgili açıklama yapmam mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız takdirini sizlerle paylaşacaktır. MYK'nın konusu olan da bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızı uygun gördüğü bir şekilde paylaşacaktır. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Herhangi bir tıkanma söz konusu değildir. Önümüzdeki pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Kapalı Maraş'ı ziyaret edecekler. Sayın Bahçeli de davet edildi. Cumhurbaşkanı kabinesi dolayısıyla kendi konularına hakimdir. Öyle devlet krizi gibi bir durum söz konusu değildir. Görevden alma, istifa, göreve getirme durumu Cumhurbaşkanımızın takdiridir.



ABD SEÇİMLERİ



ABD seçimlerini yakında takip ettik. Şuandaki tartışmaları da yakından takip ediyoruz. Türkiye, seçim sonuçları resmen sonuçlandığı zaman ABD seçimini tebrik edecektir. Biz seçimin resmen bitmesini bekliyoruz. Türkiye iki adayı da yakından tanıyor. Türkiye'nin hangi kanat kazanırsa kazansın ona göre hazırlıkları vardır. Hem siyasal derinliği açısından seçim sonuçlarının tam yansımasına daha kafa vermek gerekiyor. Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra Türkiye tabi ki tebrik edecektir. Başkanlığa seçilen kişiyle de uygun politik yöntemlerle çalışacaktır.



'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ'



Bu 1 Kasım itibariyle göreve başladı. Bu temsilcinin atanmasını çok kıymetli buluyoruz. Antisemitizm yerine birileri İslam düşmanlığını koyuyor. Bu yeni temsilcinin atanmasını olumlu karışılıyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz. Dünyanın geleceği açısından önemli bir gelişme. Her türlü desteği vermeye hazırız.



FRANSA'DAKİ BOZKURTLAR HAREKETİ İDDİALARI



Biz soydaşlarımızın ayrı ayrı etiketlerle hedef gösterilmesine karşıyız. Bozkurtlar hareketinin gerisine baktığınız da böyle bir yapılanma yok. Oradaki Türklerin hedef gösterilmesine hizmet eden gayri hukuki faaliyettir. Olmayan isimleri, olmayan kişileri hedef gösterme faaliyeti Fransa'ya hizmet etmez.