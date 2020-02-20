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Haber Giriş: 20.02.2020 - 13:41,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi.. Ömer Çelik: Irkçılığın ve faşizmin yeni vahşeti

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Son dakika haberi.. Ömer Çelik: Irkçılığın ve faşizmin yeni vahşeti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu korkunç saldırı, Avrupayı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni vahşetidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu sabah saatlerinde Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırı ile ilgili açıklamada bulundu.

Ömer Çelik, "Almanya’nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz.
Bu korkunç saldırı, Avrupa’yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir.. Vatandaşlarımıza saldıran katillerin cezalandırılması kadar, bunların arkasındaki şebekelerin ortaya çıkarılması da önemlidir. Alman makamlarından bunu bekliyoruz. Irkçılık ve İslam düşmanlığı yapanlarla topyekun mücadele olmadan geleceğin korunması mümkün değildir. Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır. Görünmez Berlin Duvarları hergün Avrupa’nın her yerinde yükseliyor. Demokrasiler tehdit altındadır. Hak ve hürriyetler tehdit altındadır." ifadelerini kullandı.

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