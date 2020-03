Son dakika haberi: Okullarda Corona Virüsü tatili uzayacak mı? Bakanlar Selçuk duyurdu

İŞTE BAKANLARIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:



Aziz milletim şehir şehir sokak sokak ev ev Türkiye. Ülkemin bütün insanı. Bir virüs dünyayı tehdit ediyor. 85 ülkede 8 milyara yakın insan endişe içinde takip ediyor. Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak! Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışındaki faktörlerle gelişir.



Tokalaşıp tokalaşmamakta irade sahibiyiz. Misafirliğe gitmemekte irade sahibiyiz. Kalabalığın içine girip girmemekte irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamakta irade sahibiyiz. Virüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı hepimize bağladır. Mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Bunu evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Bu mücadelede devletimiz güçlüdür. Başka birçok ülkeyle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür.



Büyükşehirlerimizde caddeler mekanlar, sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardır. Gençler sizinle abi olarak konuşmak istiyorum. Öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Hastalığa hatta büyük acılara aracılık etmeyin. Biraz kendi dünyanıza çekilin. Dışarıda yapılamayacak aktiviteleri yapın. Bugünler kendinize yatırım olsun. Yaşı bana ve benden büyüklere de birkaç şey söyleyeceğim. Virüs genç, yaşlı orta yaşlı ayırmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz.



Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsanız bu özlem uzun sürmeyecek. Milletimizin evlatları. Bakın ben çocuk doktoruyum. Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarı çıkmak yok. Misafir gelirse sarılmak, el öpmek yok. Sevgimizi uzaktan gösteriyoruz. Değerli anne babalar, okullar corona yüzünden tatile girdi şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır.



Eğitimin bir süre internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı tatili olarak görmeyin. Çocuklarınızın da konuyu böyle anlamalarını sağlayın. Verilen ara uzatılacak.



Çocuklarınız sağlığı konusunda evde güvendeler. Tek tek herkesin dikkatine ihtiyacım var. Ölüm oranı düşük. Ama hastalığı ağır geçirmesekte herhangi birimiz ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen birisi başlarının ölümüne yol açabilir. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Sigara içiyorsak asla bilemeyiz. Hergün açıkladığımız vaka tablosu gözler önünde.



Özellikle çıkan vaka sonuçlarını her gün bildirmeye çalışıyoruz. Karşıda gördüğünüz ekranda test, hasta sayısı, kaybettiğimiz insanlarımızı, yatan hastalarımızı ve iyileşen hasta olmak üzere dijital ortamda kamuoyu ile paylaşacağız. Grafik şeklinde de vaka sayısını görebileceksiniz.



Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu.



MİLLET EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK:



Biz 1 saat önce toplantıya başladık. MEB olarak tartışma fırsatı bulduk. MEB olarak ne tür ihtiyaç içinde olduğumuzu paylaşma fırsatı oldu. Biz MEB olarak pedagojik olarak bakıyoruz. BiziM için öncelik çocuklarımız. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. MEB uzaktan eğitime başladı ve bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftalarda da dolu dolu eğitimlerimizi yapmaya devam edeceğiz.



Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurulu'nun önerisiyle önümüzdeki süreci bir süre daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu. Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.



Ücretli öğretmenlerle ilgili bir çalışma var mı?

SELÇUK: Derse giren hocalarımızın ücretini alması konusunda çok açık. Bütün eğitim çalışmalarında her senaryoya açığız. Bu zaman diliminde de ücretli öğretmenlerimizin derslerine girmesi sürecek

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istiyor?

KOCA: Herkesin kendi evine girip kendinin OHAL uygulamasını istediğimizi ilettik. Özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir? Temas nasıl minimal sağlanabilir? Bu alanda da çalışma yapılıyor olacak. Bu doğrultuda karar alınması gerekiyorsa yapılır.



Sizlerin aldığını tedbirler neler?

KOCA: Sosyal izolasyon diyoruz. En az 1 metreden yaşamın devam etmesine özen gösteriyoruz. Hastanelerle ilgili özellikle şüpheli vakalarla ilgili o hastaları diğer hastalardan ayırıyoruz. Servisleri, yoğun bakımları ve çalışanlar ayrı. Bunu Bilim Kurulu'nun algoritmasıyla geliştirilen durum.



Giriş sınavları ertelenecek mi? Öğretmen ya da öğrenciler arasında vaka var mı?

SELÇUK: Prensip olarak biz sınavın zamanında yapılması konusunda özen gösteririz. LGS'nin yapılmasına göre 3 senaryomuz var. Buradaki kararlara bağlı olarak sınavların ertelenip ertelenmeyeceği belli olacak. Bizim senaryolarımız hazır. Önemli olan bizim çocuklarımızın sınavla ilgili streslerini düşürecek en asgari önlemleri almaktır. Uzaktan eğitimle sınava girecek öğrencilerimiz için özel çalışmamız devam edecek.



Kontrollü yaşam daha nasıl minimalize olabilir? Şehirler arası uçuşlara seyahatlere sınırlama getirilebilir mi?

KOCA: Özellikle hem kara hem hava yolunda nasıl düzenli oturulması gerektiği, olabilecek teması minimalize yaklaşımını Bilim Kurulu karar aldı. Önümüzdeki günlerde bunu daha netleştirmiş olacağız.



Hangi koşullarda kişilere test yapılıyor? Kaç ilaç veriliyor? Temaslarda semptomlar aranıyor mı?

KOCA: Yoğun bakımda olan hastalarımızda ilaç tedavisi başladı. Dozu belli. Ortalaması 1 kutunun 1 hasta için kullanıldığını biliyoruz. En az 5 günlük kullanım. Bizde şu an hasta sayısı ile önemli bir sayı olduğunu, nasıl fayda sağlandığını önümüzdeki hafta içerisinde daha net konuşabiliriz. 3 750 kutu daha sipariş verildi. Faydasının da olup olmadığını görmek istiyoruz. 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Testi yaptırdığınızda negatif olabilir. Daha özgür hareket edebilir ve 3 gün sonra pozitif çıktığında çevresindekilere bulaştırabilir. Herkes kendisini virüs hastası olarak görüp ona göre önlemli hareket etmelidir. Testte negatif çıkan 4 gün sonra da pozitif çıkabilir. Çünkü hastalığın 4 ila 14 gün arasında kuluçka süresi var. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilirsiniz. Birisinde pozitif çıktıysa ve kimlerle temas ettiyse onları taramak istiyoruz.