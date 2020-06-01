Son dakika haberi: Normalleşme süreci resmen başladı! Yasaklar kalktı
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 15 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Normalleşme süreci kapsamında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması da 24.00 itibariyle sona erdi
İşte yeni normalleşme süreci kapsamında kalkacak olan kısıtlama ve yasaklar...
* 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan seyahat yasağı sona erdi.
* Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) açıldı.
* Kreşler faaliyete başladı.
* Kamuda esnek çalışma bitti.
* Sürücü, yabancı dil, bilgisayar kursları gibi kurslar kapılarını açtı.
* Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler açık.
* Park ve bahçeler, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahillerde (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma serbest.
* Giyim pazarları (sosyete pazarı) kuruluyor.
* Milli Saraylar’a bağlı müzeler 75 gün sonra bugün yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor.
* Havayolu şirketleri iç hat seferlerine başladı.
* 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.
* Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.
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