Son dakika haberi: Normalleşme süreci resmen başladı! Yasaklar kalktı

İşte yeni normalleşme süreci kapsamında kalkacak olan kısıtlama ve yasaklar...

* 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan seyahat yasağı sona erdi.

* Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) açıldı.

* Kreşler faaliyete başladı.

* Kamuda esnek çalışma bitti.

* Sürücü, yabancı dil, bilgisayar kursları gibi kurslar kapılarını açtı.

* Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler açık.

* Park ve bahçeler, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahillerde (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma serbest.

* Giyim pazarları (sosyete pazarı) kuruluyor.

* Milli Saraylar’a bağlı müzeler 75 gün sonra bugün yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor.

* Havayolu şirketleri iç hat seferlerine başladı.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

* Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.