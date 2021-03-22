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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Mustafa Şentop, "Çok vahim bir tablo" diyerek açıkladı: Bin 300'e yakın...
GeriGündem Son dakika haberi: Mustafa Şentop, "Çok vahim bir tablo" diyerek açıkladı: Bin 300'e yakın...
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Haber Giriş: 22.03.2021 - 21:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Mustafa Şentop, "Çok vahim bir tablo" diyerek açıkladı: Bin 300'e yakın...

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Son dakika haberi: Mustafa Şentop, "Çok vahim bir tablo" diyerek açıkladı: Bin 300'e yakın...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada, "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil. Ömer Faruk Gergerlioğlu durumunda, Enis Berberoğlu konusu emsal gösteriliyor. Doğru bir kıyas değil" " ifadelerini kullandı.

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