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Haber Giriş: 07.09.2020 - 12:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi: Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.

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