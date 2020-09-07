Son dakika haberi: Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 7, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Korkut (Mus)
Tarih-Saat : 07.09.2020, 11:47:46 TSİ
Enlem : 38.7390 N
Boylam : 41.9740 E
Derinlik : 9.60 km
Detay : https://t.co/uceNy1roib@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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