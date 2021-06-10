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GeriGündem Son dakika haberi: Müsilaj sorunu için kritik gelişme! Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 18:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Müsilaj sorunu için kritik gelişme! Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

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Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu araştırmak amacıyla, 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının ortak önergesiyle Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, komisyonun kurulmasına destek veren siyasi parti gruplarına teşekkür etti.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Akar, birleşimi 15 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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