Son dakika haberi... Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu suikastÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme Adil Ã–ksÃ¼z devreye girdi

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± yapÄ±lan Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu cinayetine iliÅŸkin dosyadan iz sÃ¼rÃ¼lmeye devam ediliyor. Sabah gazetesinden Halit Turan'Ä±n haberine gÃ¶re; FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in operasyonu yÃ¶netmesi, FETÃ– imamlarÄ±nÄ±n "Tere yaÄŸÄ±ndan kÄ±l Ã§ektik" benzetmesi ve F-4'lerin 75 saniyede bÃ¶lgede olma imkanÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k bunun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±larÄ±n ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan son dakika detayÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri imamÄ± Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n izine de ulaÅŸÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma dosyasÄ±na 20 sayfalÄ±k itiraflarÄ± giren Ã¶rgÃ¼tÃ¼n avukatlar imamÄ±, ÅŸok bir iddiayÄ± gÃ¼ndeme getirdi.

Ä°tirafÃ§Ä± son dakika ifadesinde elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in Ä°zmir Yamanlar Kolejindeki odasÄ±ndaki F-16 maketinin Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun helikopterinin Ã¼zerinden uÃ§an ve onun dÃ¼ÅŸmesine neden olan uÃ§aÄŸÄ± simgelediÄŸini anlattÄ±.

YAZICIOÄžLU DAVASINDA ADÄ°L Ã–KSÃœZ Ä°ZÄ°

MÄ°T'in elde ettiÄŸi ByLock konuÅŸmalarÄ± sonrasÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r SuÃ§larÄ± BÃ¼rosunun Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili baÅŸlayan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin baÅŸ aktÃ¶rlerinden o dÃ¶nem Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± imamÄ± olan Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n ismi de Ã§Ä±ktÄ±.

HAVADAKÄ° F-4 PÄ°LOTUNUN ADÄ°L Ã–KSÃœZ Ä°LE Ä°RTÄ°BATI TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Son dakika iddiasÄ±na gÃ¶re, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun helikopterinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ an havada bulunan iki F-4 uÃ§aÄŸÄ±ndaki 4 pilottan silah sistemlerini kullanan bir subayÄ±n Adil Ã–ksÃ¼z ile o dÃ¶nem telefon irtibatlarÄ± tespit edildi. Subay ile Adil Ã–ksÃ¼z arasÄ±nda baÄŸlantÄ±larÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmaya, daha Ã¶nce KahramanmaraÅŸ'ta Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili ifade veren FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde ElazÄ±ÄŸ AvukatlarÄ± imamÄ±nÄ±n anlatÄ±mlarÄ± bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Mart ayÄ±nda KOM Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda yeniden ifadesi alÄ±nan KaÄŸan kod adlÄ± itirafÃ§Ä±nÄ±n Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili verdiÄŸi 20 sayfalÄ±k ifadeye ulaÅŸÄ±ldÄ±.

ELEBAÅžI GÃœLEN'Ä°N ODASINDAKÄ° MAKETÄ°N SIRRI

MÄ°T'in tespit ettiÄŸi ByLock verileri ortaya Ã§Ä±kan ElazÄ±ÄŸ Ä°l Ä°mamÄ± Mehmet D., tarafÄ±ndan 2013 yÄ±lÄ±nda ElazÄ±ÄŸ Avukatlar imamÄ± olarak atanan KaÄŸan kod adlÄ± itirafÃ§Ä±, 2014 yÄ±lÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ±sÄ± Fetullah GÃ¼len'in Ä°zmir Yamanlar Kolejindeki Ã¶zel odasÄ±na dÃ¼zenlenen geziye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu gezide elebaÅŸÄ±nÄ±n odasÄ±ndaki F-16 maketinin Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun helikopterinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinde kullanÄ±lan savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± simgelediÄŸini anlattÄ±.

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