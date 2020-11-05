Son dakika haberi: Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nın dağılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etti. "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, "Sadece o değil" cevabını verdi. Muharrem İnce, Ankara'da evinin yakınındaki parkta yürüyüş yaparken konuştu.

İnce, "Beceriksiz muhalefetini kapatmak için 'sarayın adamları' diyor. Bu ilk değil daha önce de 'saraya giden bir CHP'li' demişti. Ben dava açtım o gazeteciye, CHP yönetimi dava açamadı; çünkü yalan bu, herkes biliyor bunun yalan olduğunu, kurgulama. Merkezi de CHP Genel Merkezi bu yalanın" dedi.

"HER SIKIŞTIĞINDA BİR YALAN ATIYOR"

İnce, Kılıçdaroğlu'nun kurultaya giderken "Sopalar hazır, kurultayı dağıtacaklar, adamlar tutuldu" dediğine vurgu yaparak, "O zaman kimse muhalefet edemedi; çünkü muhalefet etseler, 'bak sarayın adamı, Kılıçdaroğlu demişti' diyecekler. Kimse sesini çıkaramadı kurultayda. Son durumda da, 'saray birilerine para veriyor, finanse ediyor, parti kuracaklar'. Kim bu, bu kim? Bunu açıklaması lazım. Bunu açıklasın, o kişiye sırtımızı dönelim, onu partiden atalım, o kişi ile konuşmayalım. Bunu açıklamıyorsa yalan söylemiş olur. Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez. Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Zaten yeterince karışıksın. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Kimmiş bu? Atın partiden gitsin. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez, o zaman da gereğini yapmalıdır" dedi.

'KOLTUK KORUMA SEVDASINDAN VAZGEÇECEK'

İnce, Kılıçdaroğlu'ndan bu konuya açıklık getirmesini isteyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu isim kimse bunu mutlaka açıklamalıdır. Bunu açıklayana kadar gündemde tutacağım. 'Saraya giden CHP'li', 'kurultayı karıştırmak isteyenler', 'sarayın finanse ettiği parti kurmak isteyenler', sürekli bir yalan rüzgarının içerisinde CHP tabanını korkutarak, koltuk koruma sevdasından herkes vazgeçecek. Bu ismi açıklayana kadar peşini bırakmayacağım. Kim bu isim? Sarayın finanse ettiği parti kurmak isteyen kişi kim? Bunu açıklamaya mecburdur, bunu açıklarsa amenna. Ona sırtımızı döneriz, onu atarız partiden. Böyle bir kişi yoksa, ispatlayamazsa böyle bir kişiyi, Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalancı durumuna düşer ki bunu istemem" ifadesini kulandı.

'KORKUTMA TAKTİĞİ'

Kılıçdaroğlu'nun neye dayanarak böyle bir iddiada bulunduğu yönündeki soruya İnce, "Bilmiyorum, bana göre geçmişe baktığımda elinde kanıt yok, sürekli olarak bunu tekrarlıyor. Birisi muhalefet etmek istiyorsa partide, hemen 'sarayın adamı' yaftasını yapıştırıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, İzmir milletvekili adayıydı, ben de cumhurbaşkanı adayıydım. İzmir'deki oylara baktığınızda 350 bin fazla oy almışım milletvekillerinden. Herhalde suçum fazla oy almak, partiden 8 puan fazla almak herhalde, benim suçum bu" yanıtını verdi.

'DESTEK ZAMANLA ARTACAK'

İnce, parti kurup kurmayacağına ilişkin de "81 vilayeti gezelim sonrasında konuşuruz. İzmir depreminden sonra ara verdik, yakında tekrar başlayacağız. Az önce simitçide çay içerken insanlar geldi 'çok güzel iş yapıyorsunuz, arkanızdayız, destekliyoruz' dediler. Bu destek zamanla çok daha artacak, ona inanıyorum" cevabını verdi.