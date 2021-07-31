Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde korkutan yangın! Molotof kokteyli atıldığı iddiası
Son dakika haberine göre; Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.
Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekipler, karadan müdahale etti. Yöre halkı ile tatilciler de söndürme çalışmalarına destek verdi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Uzun uğraşlar sonucu yangının kontrol altına aldığını belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Ovacık bölgesinde şu an yangın kontrol altına alındı. Tüm yurttaşlarıma ve can hıraş çalışan bütün personellere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDIĞI İDDİASI
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Başkan Karaca, Türkiye'nin 66 noktasında orman yangınlarının devam ettiğini belirterek, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Oteller bölgesinde yangın kontrol altına alındı. Alevler Kayaköy mahallesine doğru ilerliyor. Gece olmasından dolayı helikopterlerin müdahale etmesi mümkün değil. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.
Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaşın dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ambulansta müdahale edildiği öğrenildi.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN PEŞ PEŞE ÇAĞRILAR
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, halka çağrıda bulundu. Twitter'dan paylaşım yapan Alim Karaca, "Yangına karşı tüm Fethiyeli yurttaşlarımı ormanlık alanlarda nöbete davet ediyorum. Değerli yurttaşlarım sizden ricam: Herkes dikkatli olsun, kendi bölgesindeki şüpheli durumlarda derhal yetkili mercilere haber versin. Gece boyu nöbeti bırakmayalım." notunu düştü.