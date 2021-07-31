Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde korkutan yangın! Molotof kokteyli atıldığı iddiası

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekipler, karadan müdahale etti. Yöre halkı ile tatilciler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Uzun uğraşlar sonucu yangının kontrol altına aldığını belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Ovacık bölgesinde şu an yangın kontrol altına alındı. Tüm yurttaşlarıma ve can hıraş çalışan bütün personellere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDIĞI İDDİASI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Başkan Karaca, Türkiye'nin 66 noktasında orman yangınlarının devam ettiğini belirterek, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Oteller bölgesinde yangın kontrol altına alındı. Alevler Kayaköy mahallesine doğru ilerliyor. Gece olmasından dolayı helikopterlerin müdahale etmesi mümkün değil. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.



Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaşın dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ambulansta müdahale edildiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN PEŞ PEŞE ÇAĞRILAR

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, halka çağrıda bulundu. Twitter'dan paylaşım yapan Alim Karaca, "Yangına karşı tüm Fethiyeli yurttaşlarımı ormanlık alanlarda nöbete davet ediyorum. Değerli yurttaşlarım sizden ricam: Herkes dikkatli olsun, kendi bölgesindeki şüpheli durumlarda derhal yetkili mercilere haber versin. Gece boyu nöbeti bırakmayalım." notunu düştü.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara