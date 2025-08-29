×
Son dakika haberi... Muğla'da yangın söndürme uçağı düştü

#Muğla#Yatağan#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 19:57

Son dakika haberi... Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Koyu yakınlarında bir yangın söndürme uçağı acil iniş yaparken düştü.

Aydın'daki orman yangınına müdahale için kalkan yangın söndürme uçağı Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Aydın'daki orman yangınına müdahale etmek için Muğla'dan kalkış yapan uçağın, henüz belirlenemeyen nedenle Yatağan ilçesindeki bir tarlaya zorunlu iniş yaparak yan yattığını söyledi.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Vali Akbıyık, "Uçakta bulunan 1 kişi sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı." dedi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

