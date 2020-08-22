Son dakika haberi: Muğla'da orman yangını

Milas'ın kırsal Karapınar mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyüdü. Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 6 söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 araöz, 8 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Çıkış nedeniyle henüz belirlenemeyen yangına, kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı bildirildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.