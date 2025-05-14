Son dakika haberi... Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem... Birçok ilde hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa gibi çevre illerden hissedildi.

MUĞLA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık" dedi.