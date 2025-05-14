×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi... Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem... Birçok ilde hissedildi

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Deprem#AFAD
Son dakika haberi... Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem... Birçok ilde hissedildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 02:01

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça açıklarında saat 01.51'de 6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa gibi çevre illerden hissedildi.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa gibi çevre illerden hissedildi.

MUĞLA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Deprem#AFAD

BAKMADAN GEÇME!