Son dakika haberi: Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberi... AFAD'da yer alan bilgiliye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 20:43'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 61 km olarak açıklandı. Öte yandan Kandilli depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın yaptığı paylaşımda "Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, deprem sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Gürün, depremde can veya mal kaybının olmadığını belirterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimizle görüştüm. Şu anda hiçbir olumsuzluk geliyor. Zaten 5.2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçüleri içerisinde baktığımızda çok yıkıcı olma ihtimali çok düşük. Ayrıca derinliği de çok fazla. O nedenle hissettik herkes telaşlandı. Belediyemiz dahil tüm muhtarlarımızı aradık. Olumsuz bir durum yok" dedi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



5.2 büyüklüğündeki depremde sonra Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan depremde can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.

Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.