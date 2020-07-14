Son dakika haberler: MSB’den Türk-Rus ortak devriyesine saldırı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk-Rus ortak devriyesine yapılan terör saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:



İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.

Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir.