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DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB’den Türk-Rus ortak devriyesine saldırı açıklaması

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen saldırı ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. MSB'den gelen açıklamada, ''21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlenmiş, konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.'' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk-Rus ortak devriyesine yapılan terör saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.

Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir.

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