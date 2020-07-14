Son dakika haberler: MSB’den Türk-Rus ortak devriyesine saldırı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen saldırı ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. MSB'den gelen açıklamada, ''21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlenmiş, konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.'' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk-Rus ortak devriyesine yapılan terör saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.
Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir.
21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlenmiş, konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.https://t.co/sVzZbJ5PS2#MSB #TSK pic.twitter.com/eItVfMCMnq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2020
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