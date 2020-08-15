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Haber Giriş: 15.08.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB’den son dakika açıklaması… 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: MSB’den son dakika açıklaması… 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin, Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu" denildi.

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