Son dakika haberi... MSB'den Şam'a kritik ziyaret... Suriye Savunma Bakanıyla önemli görüşme

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 18:59
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri bir heyet, Suriye'de Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile görüştü. Görüşmede askeri iş birliği ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askerî heyet Suriye’nin başkenti Şam’a ziyaret gerçekleştirdi.
Tümgeneral İlkay Altındağ ve askerî heyetimiz Suriye
Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından kabul edildi.
Görüşmede askerî iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.