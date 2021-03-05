MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: MSB'den Bitlis'teki helikopter kazasına ilişkin açıklama: İlk bilgilere göre kazanın nedeni belli oldu
GeriGündem Son dakika haberi: MSB'den Bitlis'teki helikopter kazasına ilişkin açıklama: İlk bilgilere göre kazanın nedeni belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 18:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB'den Bitlis'teki helikopter kazasına ilişkin açıklama: İlk bilgilere göre kazanın nedeni belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: MSB'den Bitlis'teki helikopter kazasına ilişkin açıklama: İlk bilgilere göre kazanın nedeni belli oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğramasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, "İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopter kazasıyla ilgili ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından kazanın nedenine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde;

- Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış,

- Helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir. 

Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir.

Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir."

NE OLMUŞTU?

Dün öğlen saatlerinde Bingöl'den kalkan Cougar tipi bir askeri helikopterle saat 14.25'te irtibat kesilmişti.

Arama çalışmaları sonucu helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında düştüğü ortaya çıkmıştı.

Kaza sonucu 11 askerimiz şehit olurken 2 asker yaralanmıştı.

Akşam saatlerinde olayın yaşandığı bölgeye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kazanın ilk değerlendirmelere göre olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştiğini aktarmıştı.

Yüreğimize ateş düştü Bitlis Tatvanda helikopter faciası: Biri korgeneral, 11 şehit
Yüreğimize ateş düştü! Bitlis Tatvan'da helikopter faciası: Biri korgeneral, 11 şehit
Korgeneral Osman Erbaşın o sözleri hiç unutulmadı FETÖcü hain için vur emri çıkarmıştı
Korgeneral Osman Erbaş'ın o sözleri hiç unutulmadı FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı
Bakan Akardan helikopter kazasına ilişkin ilk açıklama: Olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor
Bakan Akar'dan helikopter kazasına ilişkin ilk açıklama: 'Olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor'
Kahramanlar için Ankara’da acı veda... Türkiye şehitlerini uğurladı
Kahramanlar için Ankara’da acı veda... Türkiye şehitlerini uğurladı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi