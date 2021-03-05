Son dakika haberi: MSB'den Bitlis'teki helikopter kazasına ilişkin açıklama: İlk bilgilere göre kazanın nedeni belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopter kazasıyla ilgili ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından kazanın nedenine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde;



- Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış,



- Helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir.



Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.



Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir.



Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir."

NE OLMUŞTU?

Dün öğlen saatlerinde Bingöl'den kalkan Cougar tipi bir askeri helikopterle saat 14.25'te irtibat kesilmişti.

Arama çalışmaları sonucu helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında düştüğü ortaya çıkmıştı.

Kaza sonucu 11 askerimiz şehit olurken 2 asker yaralanmıştı.

Akşam saatlerinde olayın yaşandığı bölgeye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kazanın ilk değerlendirmelere göre olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştiğini aktarmıştı.