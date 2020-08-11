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DHA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 20:45,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB'den açıklama: Misakımız Mavi Vatanımızdır

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Son dakika haberi: MSB'den açıklama: Misakımız Mavi Vatanımızdır
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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır" açıklamasını yaptı. 

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır" denildi.

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