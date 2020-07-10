MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!'' açıklamasında bulundu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek" denildi.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/zF8ZSPij2N— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2020
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