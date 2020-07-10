MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek" denildi.

Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/zF8ZSPij2N — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2020