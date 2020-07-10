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DHA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!'' açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek" denildi.

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