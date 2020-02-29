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Haber Giriş: 29.02.2020 - 21:38,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: MSB yeni görüntüleri paylaştı! Rejim hedefleri böyle vuruldu

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Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından rejim hedeflerinin vurulduğu yeni bir video paylaştı, 2 bin 100 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Esed Rejiminin 2100’ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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