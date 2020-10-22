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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 16:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB: Saros Körfezi'nde silah eğitimleri icra edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

MSB, Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz tarafından Kuzey Ege’deki Saros Körfezi’nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu" denildi.

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