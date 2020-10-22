Son dakika haberi: MSB: Saros Körfezi'nde silah eğitimleri icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildiğini açıkladı.
MSB, Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz tarafından Kuzey Ege’deki Saros Körfezi’nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu" denildi.
Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz tarafından Kuzey Ege’deki Saros Körfezi’nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/ZFdcljJIjB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2020
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