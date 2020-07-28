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Haber Giriş: 28.07.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi... MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, ''Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.'' açıklamasında bulundu.

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