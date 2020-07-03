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Haber Giriş: 03.07.2020 - 20:51,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB paylaştı: Terör yuvaları imha edildi

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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın Kuzeyi'ne hava harekatı yapıldığını duyurdu! Yapılan açıklamada Avaşin ve Basyan bölgesine yapılan hava harekatında terör yuvaları imha edildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında"... Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır." ifadeleri kullandıldı.

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