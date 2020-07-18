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Haber Giriş: 18.07.2020 - 12:58,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB paylaştı: Terör örgütünün alçak tuzağı önlendi

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Son dakika haberi: MSB paylaştı: Terör örgütünün alçak tuzağı önlendi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''PKK terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP’yi tespit ederek imha etti.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''PKK terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP’yi tespit ederek imha etti.'' açıklamasında bulundu.

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