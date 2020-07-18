Son dakika haberi: MSB paylaştı: Terör örgütünün alçak tuzağı önlendi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''PKK terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP’yi tespit ederek imha etti.'' açıklamasında bulundu.

PKK terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP’yi tespit ederek imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/w9VK3USk8W — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2020