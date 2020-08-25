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Haber Giriş: 25.08.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... MSB paylaştı: Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi

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Son dakika haberi... MSB paylaştı: Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı(MSB), TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

MSB, TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından bugün, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

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