Son dakika haberi... MSB paylaştı: Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi

MSB, TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından bugün, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir. pic.twitter.com/FugT2sdDJv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020