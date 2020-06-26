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DHA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 17:47,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB paylaştı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: MSB paylaştı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği ile 4 adet el bombası ele geçirildi" denildi.

 

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