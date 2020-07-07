Son dakika haberi... MSB 'o anları' paylaştı! Terörist böyle teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) gelen açıklamada, ''Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Hakkâri/Aktütün’de PKK’lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu.'' denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütünden kaçışların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Aktütün mevkisinde PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu, üst taramasında el bombası, şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantasının ele geçirildiği kaydedildi.
"DEVLETİN ŞEFKATLİ KOLLARINA HOŞ GELDİN"
Bakanlığın Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşılan videoda, teröristin teslim olma anında komandoların, "Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin." dedikleri anlaşıldı.
Görüntülerde, teslim olan terörist ile babasının telefon konuşması da yer aldı.
Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2020
Hakkâri/Aktütün’de PKK’lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bIqoWVilfl
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