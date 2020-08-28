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DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 20:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB görüntüleri paylaştı! Yunan F-16'ları böyle uzaklaştırıldı

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Son dakika haberine göre; MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Girit Adası’ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

27 Ağustos 2020 tarihinde Türk Hava kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve GKRY'ye doğru giden 6 adet F-16 uçağı tespit edilmiştir. Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. 

Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

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