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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 22:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB görüntüleri paylaştı! Yerle bir edildi

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Son dakika haberi: MSB görüntüleri paylaştı! Yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzilerinin Türk Hava Kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda operasyonlara ait videoya da yer verildi.

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