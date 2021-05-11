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Haber Giriş: 11.05.2021 - 19:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB görüntüleri paylaştı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: MSB görüntüleri paylaştı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, "Güçlü, kararlı ve muktedir!" notuyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

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