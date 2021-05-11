Son dakika haberi: MSB görüntüleri paylaştı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, "Güçlü, kararlı ve muktedir!" notuyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!



Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.



Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ucKH5gALBc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2021

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