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AA-İHA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 20:54,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB fotoğrafları paylaştı! Dünya merakla izledi

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Son dakika haberi: MSB fotoğrafları paylaştı! Dünya merakla izledi
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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında atışsız tatbikat provaları yapıldığını açıkladı.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, adestim, komando kolları ve atak helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provaları yapıldığını bildirdi.

Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikatın eş zamanlı olarak devam ettiği açıklanmıştı.

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor.

Son dakika haberi: MSB fotoğrafları paylaştı Dünya merakla izledi

Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Son dakika haberi: MSB fotoğrafları paylaştı Dünya merakla izledi

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

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