Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 1 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin gözaltına alındığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin gözaltına alındığı belirtildi.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/6rbUQUK1xJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2020
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