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DHA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 16:42,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 1 terörist gözaltına alındı

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Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 1 terörist gözaltına alındı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin gözaltına alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin gözaltına alındığı belirtildi.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

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