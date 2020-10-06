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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi! MSB: El Bab'da teröristlerin bombalı araçlı saldırısında 14 sivil öldü

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Son dakika haberi! MSB: El Bab'da teröristlerin bombalı araçlı saldırısında 14 sivil öldü
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Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerce El Bab kent merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 14 sivilin öldüğünü, en az 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristler, El Bab kent merkezinde bombalı araç patlattı. Masum sivilleri hedef alan terör saldırısında 14 sivil katledilirken, en az 40 kişi de yaralandı" denildi.

Son dakika haberi MSB: El Babda teröristlerin bombalı araçlı saldırısında 14 sivil öldü

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