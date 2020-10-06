Son dakika haberi! MSB: El Bab'da teröristlerin bombalı araçlı saldırısında 14 sivil öldü

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristler, El Bab kent merkezinde bombalı araç patlattı. Masum sivilleri hedef alan terör saldırısında 14 sivil katledilirken, en az 40 kişi de yaralandı" denildi.