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Haber Giriş: 15.12.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... MSB duyurdu! Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar koronavirüsten hayatını kaybetti

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Son dakika haberi... MSB duyurdu! Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afyon Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hv.P.Uzm.Çvş. Hüseyin Taşpınar, COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir" denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Afyon Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hv.P.Uzm.Çvş. Hüseyin Taşpınar, COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.

 

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